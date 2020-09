Homem detido por violência doméstica em Campo Maior

A GNR deteve, esta terça-feira, um homem, de 55 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Campo Maior.

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, onde foi possível apurar que o homem agredia física e psicologicamente a sua companheira, de 43 anos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e de busca domiciliária”, revela a força de segurança em comunicado, esta quarta-feira.

O homem foi detido e a GNR acabou por apreender uma espingarda, uma espingarda de ar comprimido, uma mira telescópica incorporada, três espadas e uma moca de madeira.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Elvas, no mesmo dia, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de aproximação da residência da vítima e do seu local de trabalho, e proibição de contacto com a vítima por qualquer outro meio.