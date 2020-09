País com capacidade para 29 mil testes por dia

O Ministério da Saúde assinou esta quarta-feira um protocolo com Instituto de Medicina Molecular (IMM), a Cruz Vermelha Portuguesa, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a Jerónimo Martins para aumentar a capacidade de testagem à covid-19 na região de Lisboa. O processo desenvolvido pelo IMM vai permitir 3500 colheitas diárias.

Na conferência de imprensa sobre a evolução da covid-19, a ministra da Saúde fez um ponto de situação sobre a capacidade atual de testes no país. A 8 de setembro, o SNS tinha capacidade para 14 430 testes. Do lado dos laboratórios privados, existe capacidade para 11 mil testes, a que juntam agora os 3500 fechados no novo protocolo assinado ontem no Infarmed. Somado, dá uma capacidade de cerca de 29 mil testes, que ainda não foi totalmente usada em nenhum dia. A procura tem estado no entanto a subir. O dia 11 de setembro foi o dia com mais testes feitos desde o início da epidemia, 21 976, 4,6% com resultado positivo.

O Governo tornou ontem a apontar como meta aumentar a capacidade no SNS para 21 mil testes diários nas próximas semana. “Temos sido o sétimo país da UE que mais testes realiza por habitante e queremos manter essa posição”, afirmou Marta Temido.