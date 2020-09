O corpo de uma mulher foi descoberto num riacho da localidade de Pedreira, no concelho de Felgueiras, e as autoridades já estão a investigar o caso.

O óbito da mulher, que aparentava 70 anos, foi confirmado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Guimarães, segundo fonte dos bombeiros, citada pela agência Lusa.

No local, no distrito do Porto, estiveram 15 operacionais e seis viaturas.