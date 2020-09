OMS alerta para taxas de transmissão alarmantes na Europa

A Organização Mundial de Saúde sublinhou que as taxas de transmissão da covid-19 na Europa são alarmantes, tendo defendido que o mês de setembro deve servir de alerta.

"Temos perante nós uma situação muito grave, com mais casos semanais do que se verificava no primeiro pico da pandemia na Europa, em março passado. Na semana passada, o total de casos superou os 300 mil", afirmou o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge.

O responsável admite que o número de novos casos também reflete o aumento de testes realizados, mas não deixam de revelar "ritmos de contágio alarmantes" entre os 53 países da Europa.