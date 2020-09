Mais de 40 pessoas multadas por não usarem máscara

Nas primeiras duas semanas de setembro, a GNR e a PSP multaram 46 pessoas que não estavam sem máscara em estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos.

No balanço do Ministério da Administração Interna (MAI) é referido também que foram levantados 175 autos por consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

No total, as autoridades ‘passaram’ 304 autos de contraordenação em Portugal Continental, por incumprimento das regras previstas na Resolução de Conselho de Ministros de 28 de agosto.

As infrações mais frequentes foram o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, que levaram ao levantamento de 175 autos, a ausência de máscara em estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos (46 autos), o incumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos (25 autos) e o incumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público (24 autos).

"Foram ainda encerrados 21 estabelecimentos e suspensa a atividade de outros sete, pelo incumprimento das regras de funcionamento (nomeadamente ao nível da possibilidade de abertura ao público, horário de funcionamento ou regras de permanência no espaço reservado a clientes)", revela o MAI no comunicado.

Por último, foram efetuadas 11 detenções por desobediência ao acatamento das ordens das Forças de Segurança.