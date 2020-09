Neil Patrick Harris esteve infetado com o novo coronavírus: "Eu achava que estava com gripe"

Neil Patrick Harris, o eterno Barney Stintson, da série How I Met Your Mother, confessou que esteve infetado com o novo coronavírus, juntamente com o seu marido, o ator David Burtka, e os seus filhos, os gémeos Gideon e Harper, de 9 anos.

"Aconteceu muito cedo, no final de março, início de abril", começou por contar o ator, esta terça-feira, no Today Show. O ator admitiu que ao início não queria acreditar que poderia estar infetado com o novo coronavírus. "Estávamos a fazer o nosso melhor e eu achava que estava com gripe e não queria ficar paranóico com isso". Só depois de ter perdido o olfato e o paladar é que o artista e a família ficaram em quarentena e acabaram por ser testados à covid-19

Patrick Harris sublinha ainda que atualmente se encontram todos bem e já ninguém do seio familiar se encontra infetado com covid-19. “Superámos isto e temos anticorpos. Sentimo-nos bem e queremos ter a certeza de que todos estão a fazer o seu melhor para desacelerar de todas as maneiras possíveis”, acrescentou.