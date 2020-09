Encarregados de educação bloqueiam entrada em escola de Barcelos com troncos de árvores

Vários encarregados de educação dos alunos do ensino básico do Jardim-de-Infância e Primeiro Ciclo do Bárrio, em Roriz, Barcelos, mostraram-se contra o regresso às aulas dos alunos e decidiram boicotar o regresso dos estudantes à instituição, esta quinta-feira, e colocaram troncos de árvores nas entradas do edifício para impedir a abertura da escola. Foram ainda colocadas várias tarjas com mensagens a apelar a um maior distanciamento social. "Porque duas crianças a partilhar a mesma mesa quando temos uma sala vazia?" pode ler-se numa das imagens partilhadas pelo semanário regional Barcelos Popular.

De acordo com declarações de um dos encarregados de educação, ao Jornal de Notícias, várias salas de aula foram encerradas e foram criadas turmas mistas, algo que, na visão dos mesmos, não é seguro numa altura que o país enfrenta uma luta contra a covid-19. "Temos quatro salas para o primeiro ciclo e este ano, pela primeira vez, decidiram fazer turmas mistas. Temos os meninos do primeiro e do segundo anos juntos, num total de 22 crianças. Como se explica que isto aconteça em ano de covid-19 e quando o ano passado os meninos tiveram muito menos aulas e precisam agora de mais acompanhamento? Além disto, os alunos, porque são muitos, dividem a carteira, que tem uma fita vermelha no meio, como se os miúdos fossem cumprir e não passar para o lado do colega", disse.

A GNR foi chamada ao local para resolver a situação. Já depois das 11h00, os troncos foram retirados, com o auxílio de maquinaria, no entanto, a escola acabou por não abrir. Os pais e encarregados de educação que se encontravam no local foram identificados pela GNR e a ocorrência vai ser comunicada ao Ministério Público.

De acordo com declarações de uma fonte da autarquia à TVI, "a constituição das turmas mistas cumpriu o disposto no despacho normativo. Por decisão superior não será considerada a constituição de nova turma na Escola de Bárrio, Roriz, Barcelos", afirma.