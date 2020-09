Número de mortes é o mais alto desde 9 de julho

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 770 infeções por covid-19, superando assim a barreira dos 66 mil infetados desde o início da pandemia. No total, há registo de 66.396 diagnósticos positivos para a covid-19 no país.

Dos novos casos, 373 (48%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 255 (33%) no Norte. No Centro há 93 novos casos, no Alentejo mais 14 e, no Algarve, 27. O arquipélago dos Açores regista mais 1 caso e a Madeira mais 3. Desde o dia 10 de abril que o número de novos casos não era tão elevado.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) morreram, nas últimas 24 horas, 10 pessoas devido a complicações relacionadas com a doença. Duas mortes ocorreram na região de Lisboa, duas no Centro, cinco no Norte e uma no Alentejo. No total, desde o início da pandemia morreram 1.888 pessoas. Também o número de mortes desta quinta-feira representa um aumento significativo. Não se contabilizavam tantos óbitos desde 9 de julho.

Mais 266 doentes recuperaram da covid-19, elevando para 44.794 o número de pessoas curadas.

Atualmente estão internadas 480 pessoas, menos duas do que ontem. Dos doentes hospitalizados, 59, menos dois do que nos dados anteriores, encontram-se nos cuidados intensivos.

Neste momento, encontram-se ativos 19.714 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 37.804 contactos.