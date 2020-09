Ex-modelo acusa Donald Trump de assédio sexual

Amy Dorris de 48 anos contou ao The Guardian que o atual Presidente dos Estados Unidos a assediou durante o US Open de há 23 anos. A ex-modelo relata que estava a assistir ao torneio de ténis com o seu namorado na altura, Jason Binn, e com Donald Trump.

Segundo os relatos da mulher, Trump, na altura magnata do imobiliário nova-iorquino, abordou-a em frente à casa de banho do camarote VIP onde estavam e agarrou-a. "Ele enfiou a língua na minha garganta enquanto eu o empurrava. Nessa altura, o abraço ficou mais forte, as suas mãos passeavam pelo meu corpo, apalpando o meu rabo, os meus seios, as minhas costas... tudo", explicou Amy.

O episódio do alegado assédio ocorreu quando a mulher tinha 24 anos e Donald Trump tinha 51. A ex-modelo contou ao jornal britânico que sentiu ‘’náuseas’’ e também ‘’menorizada’’.

Estes relatos chegam a poucas semanas da eleição presidencial norte-americana do dia 3 de novembro. Amy Dorris confessou que não falou antes sobre o que terá acontecido, no dia 5 de setembro de 1997, para não prejudicar a própria família.

Sublinhe-se que Donald Trump já foi acusado de assédio por várias mulheres, mas negou sempre as acusações. Entretanto, os advogados do Presidente vieram desmentir também a história contada por Amy Dorris.