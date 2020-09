Voo "sem destino" esgota em 10 minutos

A companhia área Qantas anunciou que iria realizar um voo "sem destino" de sete horas, que iria partir do aeroporto de Sidney e regressar para o mesmo, de modo a que as pessoas possam voltar a sentir que vão viajar. Esta ideia surgiu devido a todas as restrições impostas pelo Governo australiano a nível de viagens para combater a propagação da covid-19.

Havia 134 lugares disponíveis, com preços entre os 575 e os 2.765 dólares (485 e 2.335 euros) que esgotaram em 10 minutos. "É provavelmente o voo a esgotar mais rapidamente na história da Qantas", segundo declarações de um porta-voz da Qantas à Reuters. "As pessoas claramente sentem falta de viajar e da experiência de voar. E se a procura existe vamos tentar fazer mais voos deste género enquanto esperamos que as fronteiras abram".

Esta também é uma forma da companhia aérea combater a crise que o mundo do turismo sofre devido ao aparecimento da covid-19.