Cacém. Bebé abandonado pela mãe já tem família de acolhimento

O bebé de 21 dias que foi abandonado na terça-feira à noite pela mãe à porta do Centro Social Baptista, uma instituição religiosa no Cacém, concelho de Sintra, já tem família de acolhimento, segundo o CM. O i sabe que o recém-nascido foi entregue esta quinta-feira à Santa Casa da Misericórdia para ser levado para um centro ou casa de acolhimento.

Abandonado em boas condições

O bebé foi deixado dentro de uma alcofa, em boas condições, numa altura em que decorria uma reunião nas instalações da instituição. Ao lado do recém-nascido, que foi encontrado pelas pessoas presentes nessa reunião, estava uma mala com os bens necessários para tratar dele naquele momento e uma carta, na qual era sublinhada a “falta de condições” da mãe para cuidar do filho.

MP abriu inquérito

O Ministério Público (MP), recorde-se, instaurou um inquérito ao caso. “Confirma-se a instauração de um inquérito, que corre termos no DIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] de Sintra. Os factos foram, igualmente, comunicados ao Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores de Sintra”, já havia confirmado ao i a Procuradoria-Geral da República.