Basílio Horta pede "esclarecimentos urgentes" à ministra da Saúde sobre encerramento da Urgência de Obstetrícia do Amadora-Sintra

Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra vai encerrar no período noturno a partir da próxima segunda-feira. Autarca diz que tomou conhecimento da situação pela comunicação social.

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, pediu explicações à ministra da Saúde, Marta Temido, sobre o encerramento do Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra no período noturno a partir de segunda-feira.

"Acabei de tomar conhecimento pela comunicação social do encerramento do Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra entre as 20h e as 8h. Solicitei, de imediato, à ministra da Saúde esclarecimentos urgentes sobre esta grave situação", escreveu o autarca, numa publicação partilhada no Facebook.

“Como sempre, a Câmara Municipal de Sintra coloca-se ao dispor do ministério da Saúde para tudo que for considerado necessário, de forma a ultrapassarmos esta decisão que em tanto prejudica os munícipes do segundo maior concelho de Portugal”, acrescentou.

Recorde-se que o hospital anunciou esta quinta-feira que o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia vai encerrar no período noturno a partir da próxima segunda-feira por “carência de resposta”.

"Entre as 20 e as 08 horas, o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia não irá conseguir manter o seu normal funcionamento, de segunda a domingo, dada a escassez de recursos humanos que possam assegurar um eficaz atendimento às grávidas", lê-se num comunicado do Hospital.