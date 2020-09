Efemérides de 18 de Setembro

1499 Vasco da Gama (1469-1524), nascido na então povoação piscatória de Sines, entrou em Lisboa há 521 anos, no regresso da viagem exploratória à Índia, onde chegou no ano anterior (por decisão de D. Manuel I), que iniciara em 8 de Julho de 1497.

1851 A primeira edição do jornal nova-iorquino The New York Times saiu há 169 anos, matutina, estando um dos seus fundadores depois na fundação da Associated Press, em 1856.

1865 O Palácio de Cristal original, no Porto, foi inaugurado há 155 anos, da autoria do arquitecto inglês Thomas Dillen Jones, construído em plena revolução industrial, para ser demolido em 1951, e no mesmo local se construir um Pavilhão que tem hoje o nome da atleta Rosa Mota

1947 A CIA, agência de informações e inteligência norte-americana, foi criada há 73 anos, no âmbito da nova Lei de Segurança Nacional dos EUA, e como sucessora da Agência de Serviços Estratégicos (OSS, sigla em inglês), formada durante a II Guerra (1939-45) para coordenar as atividades de espionagem entre os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos.

1970 Foi fundado há 50 anos o MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, pelo advogado e político madeirense Arnaldo Matos (1939-2019), legalizado em 1975, e tendo como líder este seu fundador, que o abandonou entre 1982 e o seu recente regresso (depois da última derrota eleitoral de Garcia Pereira) – a que pertenceram figuras como Durão Barroso.

2002 O ex-Presidente dos EUA George W. Bush convenceu há 18 anos o Congresso a aprovar a resolução sobre um eventual ataque militar ao Iraque, que se concretizou em Março do ano seguinte, com consequências ainda hoje visíveis e nefastas, e o apoio de diversos dirigentes europeus como Barroso.

2009 Abriu ao público há11 anos, em Cascais, a Casa das Histórias de Paula Rêgo (n.1935), com uma exposição temporária de obras da pintora portuguesa radicada em Londres, consideradas "obras icónicas" dela.

2015 A Agência do Meio Ambiente dos EUA acusou há 5 anos a Volkswagen de instalar nos seus carros um software para enganar os controlos de emissões poluentes, deixando a marca alemã completamente desacreditada em todo o mundo – e afectando inclusivamente toda indústria do País, pelas falhas evidentes no seu controlo público.

2016 A nova presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi (n.1978, do populista Movimento 5 Estrelas), celebrou há 3 anos a primeira união homossexual em Itália.