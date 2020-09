Bebé encontrado morto na varanda foi escondido por jovem de 15 anos que deu à luz sozinha

O feto que foi encontrado na varanda de um prédio em Torres Vedras, no dia 31 de agosto, foi ali escondido por uma adolescente de 15 anos que deu à luz sem ninguém saber, tendo escondido a gravidez.

A Polícia Judiciária concluiu que a menor fez o parto sozinha, antes do fim da gestação, e que terá escondido o bebé entre 24 a 48 horas no roupeiro do quarto. Depois, acabou por transferi-lo para o canteiro de uma varanda, de um apartamento que sabia ser pouco visitado pelos proprietários, onde foi descoberto por trabalhadores que iam pintar a fachada do prédio.

As autoridades, segundo o Correio da Manhã, também já terão pistas sobre a identidade da pessoa que terá engravidado a adolescente, faltando apenas a conclusão dos resultados dos testes de ADN para a confirmação formal.

O caso já foi comunicado ao tribunal de família e menores de Torres Vedras, pois a jovem é inimputável por força da idade. Pode, no entanto, ser obrigada, por decisão judicial, ao internamento num colégio de reinserção.