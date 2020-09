Há mais de vinte mil casos ativos de covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 780 infeções por covid-19, superando assim a barreira dos 67 mil infetados desde o início da pandemia. No total, já foram confirmados 67.176 diagnósticos, dos quais 20.229 dizem respeito a casos ativos.

Do total de novos casos, 426 – mais de metade - foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 250 no Norte. No Centro há 46 novos casos, no Alentejo mais 36 e, no Algarve, 20. Os 780 diagnósticos das últimas 24 horas são o novo máximo em cinco meses.

Segundo o novo balanço, morreram mais seis pessoas, face ao boletim de ontem, elevando para 1.894 o total de óbitos. As seis mortes, quatro homens e duas mulheres, foram todas registadas na Grande Lisboa. Uma das pessoas tinha entre 40 e 49 anos, outra entre os 50 os 59, uma terceira na faixa etária seguinte. As restantes tinham mais de 80 anos. Por outro lado, o número de mortes representa um decréscimo face aos dados anteriores, quando se reportaram dez óbitos.

Mais 259 doentes recuperaram da covid-19, no total, desde o início da pandemia, 45.053 pessoas foram dadas como curadas.

Internadas estão ainda 465 pessoas, menos 15 do que ontem. Dos doentes hospitalizados, 57, menos dois do que nos dados anteriores, encontram-se nos cuidados intensivos.

Consulte o boletim na íntegra