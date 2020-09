Jovem alerta homem para obrigatoriedade de utilização de máscara e acaba esfaqueado em Madrid

Um jovem espanhol foi espancado e esfaqueado, esta quarta-feira, em Madrid, depois de ter chamado à atenção um homem que não estava a utilizar máscara dentro de uma loja, onde ambos se encontravam, para o uso obrigatório da mesma.

O alerta foi registado por volta das 22h15. Quando o jovem alertou o outro indíviduo para a obrigatoriedade da utilização da máscara em espaços fechados, ambos começaram a discutir e o homem que não estava a utilizar o meio de proteção acabou por abandonar o espaço.

Quando o jovem abandonou a loja, o outro homem estava à sua espera, juntamente com outros dois indíviduos. Os agressores atingiram a vítima com dois golpes de arma branca e espancaram-no. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a vítima encontrava-se sozinha, deitada no chão, e os agressores tinham fugido do local.

O jovem encontra-se hospitalizado em estado grave em Madrid. Depois de ter identificado os suspeitos, na mesma noite em que ocorreu a agressão, a Polícia Nacional cercou o edifício onde estes se encontravam. Apesar de terem tentado escapar, os homens foram detidos e as autoridades espanholas partilharam um vídeo do momento nas redes sociais.