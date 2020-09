Mais de 20 alunos de escola em Felgueiras estão em quarentena

Em causa está uma funcionária do centro de estudos ter testado positivo ao novo coronavírus.

Vinte e um estudantes e dois adultos que trabalham na escolas da Lixa, em Felgueiras, no Porto, estão a cumprir quarentena, depois de terem estado em contacto com uma pessoa que testou positivo à covid-19.

De acordo com declarações da vereadora na Câmara de Felgueiras, Rosa Pinto, uma funcionária de um centro de estudos que esteve em contacto com os estudantes e com os funcionários da instituição na segunda e na terça-feira testou positivo à covid-19.

Todos os estudantes, a diretora técnica do centro de estudos e um estágiário da mesma estão hoje a ser submetidos a testes de despiste ao novo coronavírus. Todos se encontram assintomáticos.