Jennifer Aniston e Brad Pitt voltam a enloquecer fãs | VÍDEO

Jennifer Aniston e Brad Pitt são um dos ex-casais de Hollywood que mais faz vibrar os fãs e seguidores dos dois atores. Sempre que os artistas se juntam, os fãs não perdem a oportunidade de comentar todo o pequeno pormenor sobre o encontro de ambos, que se deve, muitas vezes, a motivos profissionais.

Depois de terem estado juntos no passado mês de janeiro, nos Screen Actors Guild Awards, e terem sido um dos assuntos mais falados da noite, depois de se terem cumprimentado de uma forma bastante intíma, desta vez os atores reunirem-se numa videochamada através da app Zoom, em conjunto com outros artistas, e participaram na leitura do guião do filme 'Fast Times at Ridgemont High', de 1982.

Um dos diálogos de Aniston e Pitt está a ser bastante comentado nas redes sociais. Apesar de os artistas só terem lido a parte do texto que lhes dizia respeito, os fãs não perderam a oportunidade de comentar a sensualidade da eterna Rachel Green a falar com o ex-marido. Numa das cenas, a atriz começou por dizer, de forma sedutora: "Olá Brad [Hamilton]. Tu sabes que eu sempre achei que eras fofo. És tão sexy. Podes vir aqui".

Nem os restantes artistas que participavam na iniciativa - como Julia Roberts, John Legend, Morgan Freeman, entre outros - conseguiram controlar o riso. Aniston conteve o riso mas Pitt também mostrou achar piada à situação.