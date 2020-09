Hindenburg. O fogo desceu do céu

Jamais uma nave tão grande cruzou ou voltaria a cruzar os céus. Construído pela empresa alemã Luftschiffbau-Zeppelin GmbH, era um monstro de 245 metros de comprimento, com um diâmetro de 41,18 metros e um volume de 200 mil metros cúbicos. Se, por exemplo, compararmos estes números com o do maior avião do mundo em atividade, o Antonov An-225, vemos que este último não ultrapassa os 84 metros de comprimento, o que demonstra desde logo a monstruosidade que a Alemanha tinha colocado nos ares para dominar os corredores aéreos entre a Europa e as Américas.

No dia 4 de março de 1936, exibindo os cinco anéis olímpicos, o Hindenburg ergueu-se pela primeira vez com 87 pessoas a bordo e sobrevoando a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim presididas por um Adolf Hitler impante. A propaganda nazi atingia o seu auge. O zepelim - uma invenção do conde Ferdinand von Zepellin, cujas primeiras ideias sobre a aeronave tinham sido desenhadas em 1874 - ganhou o nome de Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, o chefe do exército alemão durante a I_Grande Guerra e, mais tarde, presidente da República de Weimar até à sua morte, em 1934. Impulsionado por quatro motores Mercedes Benz, de 1200 cavalos-vapor cada um e que moviam hélices de mais de quatro metros de altura, o Hindenburg tinha uma autonomia de voo de 16 mil quilómetros quando completamente abastecido e era um dos firmes orgulhos do governo nacional-socialista que aproveitara os projetos abandonados no final da Guerra de 1914/18 para se gabar de possuir o grande dominador do firmamento.

Para se libertar da dependência dos Estados Unidos, o maior fornecedor de hélio da altura, os alemães optaram por inflar o dirigível com hidrogénio e conseguiram dar-lhe uma muito interessante velocidade máxima de 135 km por hora. O primeiro voo comercial do Hindenburg saiu de Friedrichshafen, no estado de Baden-Württemberg, grande centro aeronáutico do país, no dia 31 de Março de 1936 com destino ao_Rio de Janeiro. A viagem foi acidentada e um motor que deixou de funcionar obrigou a uma paragem no Recife. A volta também não se realizou sem contratempos, e teve aterrissagens não programadas em Marrocos e em França. Nada que refreasse o entusiasmo dos alemães pelas viagens aéreas transatlânticas.

Nos anos que se seguiram, o Hindenburg fez dez travessias para Nova Iorque e mais seis para o Rio de Janeiro. Além do mais, o deck A, que estava acoplado à enorme estrutura de metal sustentada por 15 circulares que lhe forneciam o aspeto cilíndrico exterior e das quais saía uma teia de travessas que sustentavam toda a aeronave, era de um luxo sibarítico. Desenhado pelo famoso Fritz August Breuhaus, possuía pequenos quartos para os passageiros poderem descansar, uma enorme sala de jantar e até uma biblioteca. Um imponente mapa-mundi enfeitava uma das paredes, enquanto as outras estavam cobertas por fotografias de anteriores voos do zepelim. O deck inferior era composto por quartos de banho, uma sala para a tripulação e um espaço especial para fumadores. No dia em que sobrevoou o Estádio Olímpico de Berlim, os passageiros compunham uma multidão heterogénea: o presidente da Zeppelin Company, responsável pela construção da nave, Dr. Hugo Eckener, o comandante do aparelho, tenente-coronel Joachim Breithaupt, 47 membros da tripulação e 30 operários a fingirem de passageiros. Tinha sido Eckener a decidir que o dirigível se chamaria Hindenburg, mas nos primeiros voos experimentais exibia somente na carcaça o número de registo - D-LZ129 - e os anéis olímpicos que não tardariam a ser substituídos pela cruz suástica e pelo nome em carateres teutónicos.

Hermann Goering, o Ministro do Ar, criou uma empresa propositadamente para a exploração das atividades do Hindenburg (e dos seus irmãos gémeos, o LZ 127 Graf Zeppelin e o LZ 130 Graf Zeppelin II, o primeiro destinado a voos para a América do Sul, o segundo posto ao serviço dos corrreios), a Deutsche Zeppelin Reederei, propriedade conjunta da Luftschiffbau Zeppelin (construtora das máquinas), do Reichsluftfahrtministerium, o Ministério do Ar, e da Deutsche Lufthansa A.G, companhia aérea nacional.

Goering andava num sino. A sua satisfação era de tal ordem que ordenou um voo de propaganda que cobrisse os céus de toda a Alemanha, Die Deutschlandfahrt, 6600 quilómetros que iriam permitir aos germânicos empinarem os narizes e observarem a nova maravilha da técnica nazi. Estava longe de imaginar, nesse tempo, que o zepelim viria a tornar-se num dos maiores pesadelos para o seu ministério.

