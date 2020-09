Prostituição em tempo de pandemia

A pandemia, com o seu cortejo de gente desempregada, atirou muitas mulheres para a prostituição. Sem meios de subsistência, venderam a última coisa de que dispunham: o corpo. O SOL visitou uma ‘casa de passe’ clandestina e ouviu as razões mas também as queixas de mulheres que se dedicam a ‘satisfazer os homens’. Quanto a estes, a realidade mostra que o receio do coronavírus não lhes afetou a virilidade.

Já teve várias identidades e por vezes nem se lembra do seu nome verdadeiro. «Chame-me madame Guida, é assim que me tratam as raparigas», apresenta-se a dona do bordel clandestino, em plena Baixa lisboeta, num trejeito de coqueteria que, nos seus 68 anos muito surrados pela vida, lhe confere um ar trágico-cómico.

De roupão de seda encarnado até aos pés e o rosto coberto por uma espessa crosta de make-up e pó-de-arroz, parece um muro arruinado e prestes a desfazer-se. Sem mais, a senhora agarra a jornalista pela mão enquanto atravessam o longo e esquálido corredor da casa pombalina: «Venha, queridinha, vamos para a cozinha. Esta noite foi boa, não faltaram clientes. Desculpe recebê-la assim, mas deitei-me muito tarde e acordei agorinha. Ainda está tudo por arrumar».

São duas da tarde, mais coisa menos coisa. A casa, de janelas fechadas, está praticamente às escuras, como se se protegesse do sol que estoirou em setembro. O cheiro a intimidades, tabaco e álcool, misturado com um aroma de refogado, carregam a atmosfera de um odor enjoativo. Todos os aposentos estão meticulosamente fechados, mas uma corrente de ar quente vinda do outro extremo da casa entreabre uma das portas, que a anfitriã se apressa a fechar.

O seu humor muda repentinamente e adivinha-se nela uma intensa repulsa: «Aqui fica o bar, onde os clientes bebem um copo quando têm de esperar que um quarto ou a mulher fiquem livres. Não a deixo entrar, porque esta madrugada ia havendo aqui uma tragédia. Está tudo de pernas para o ar, vomitado e com sangue. Sabe que isto do covid tem trazido a desgraça a muita gente, mas eu cá nunca admiti faltas de respeito com as minhas raparigas».

'Nasci para isto'

A conversa fica em suspenso quando madame Guida entra na cozinha, onde outra mulher, muito mais jovem, colada ao fogão como se carregasse o inverno às costas, controla o refogado. Antes de se lhe dirigir, a anfitriã leva ao rosto a mão trémula, pejada de anéis de ouro, e pousa o dedo indicador no nariz, numa cumplicidade aparentemente tácita com a jornalista: «Então, Maria, não dizes nada? Esta é a senhora de quem te falei». A outra, como se tivesse o corpo congelado, move apenas ligeiramente o rosto onde repousa uma imensa tristeza, cumprimenta e retoma a posição inicial.

Nos momentos difíceis, madame Guida recorre às suas capacidades humorísticas. Gaba-se de ter sido uma mulher formosa, amante da paródia e de uma avidez de ventre capaz de saciar um quartel: «Nasci para isto, o que eu não queria era ficar em casa a levar com o cinto do meu pai, que era um bêbado. Comecei logo em pequena com garotos da minha idade, depois entreguei-me aos mais velhos e, aos 16, fugi da aldeia com um homem casado. Em Lisboa, troquei-o por outro também casado, muito mais velho, mas também muito mais rico!».

Madame Guida pode ser uma magnífica trapaceira, mas quando nos conta a sua vida parece ser impossível não ser verdade o que diz. Escolheu esta vida não por desespero mas depois de uma reflexão ponderada. Sabia o efeito que provocava nos homens: «Eu tinha uma grande figura, mas também os sabia levar. O homem que me deu esta casa, há 35 anos, se eu lhe dissesse em pleno dia que era noite, ele acreditava. Agora é tudo o que tenho e vai ser a minha reforma. Se não fosse a miséria que o covid tem arrastado – com o desemprego e as casas de alterne todas fechadas, o que obrigou muitas mulheres desta vida e sem ser desta vida a virem pedir-me ajuda – e já tinha vendido isto aos filhos dele que querem fazer aqui um hostel. Vou ficar rica, voltar para a terra e pôr flores todos os dias na campa do meu defunto pai, que agora já não faz mal a ninguém».

'Macho pensa da cintura para baixo'

A conversa corre e Madame Guida acompanha vigilante as reações de Maria que, andando de um lado para o outro a pôr a mesa para três, pisa o chão como se andasse sobre gelo estaladiço – para não darem por ela. «Cheira bem, não cheira? São ervilhas com ovos. Esta rapariga tem cá uma mãozinha para a cozinha… pudesse eu pagar-lhe para que só fizesse isto! Vá lá, senta-te, Maria, e bebe um copo que te faz bem».

Num segundo, os papéis são invertidos. E é a dona da casa quem conduz o assunto para a atualidade e modera a conversa: «Se pensa que os homens, lá por o vírus andar a matar sem olhar a quem, deixaram de recorrer aos nossos serviços, engana-se. Macho que é macho pensa da cintura para baixo!».

A mulher admira os seus próprios ditos e ninguém a suplanta na expressividade da linguagem. Entre uma ruidosa gargalhada e outra, conta que, em matéria de sexo, a maioria dos homens prefere o risco à abstinência: «Apesar de saber que os clientes se estão nas tintas para a proteção, quando entram obrigo-os a desinfetar as mãos e pergunto se querem máscara. Nem um! De início, as raparigas tinham medo e tentaram convencê-los. Houve cada cena! Uma vez, veio uma delas ter comigo à cozinha muito aflita, porque o cliente era medroso, quis usar máscara e, a dada altura, caiu de bruços, a abrir e a fechar a boca como um peixe fora de água. Quase que era preciso reanimá-lo! Nesta nossa vida, é impossível usar máscaras».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.