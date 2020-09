Filipe Duarte homenageado com prémio Sophia por papel no filme Variações

A mulher do ator, que morreu no passado dia 17 de abril, agradeceu o prémio pelo marido.

O ator Filipe Duarte, que morreu a 17 de abril de 2020, vítima de um ataque cardíaco fulminante, foi distinguido com o prémio Sophia de Melhor Ator Secundário no filme 'Variações', atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema. O artista deu vida ao homossexual Fernando Ataíde, com quem António Variações viveu um romance.

A cerimónia decorreu esta quinta-feira, no Casino Estoril, e foi a atriz Joana Solnado que subiu ao palco para receber o prémio e ler uma mensagem deixada pela mulher do artista, Nuria Mencía, que não esteve no evento devido a motivos profissionais.

"O Pipo desfrutou muito e foi feliz a fazer este filme do princípio ao fim. Entendeu o porquê de fazer este personagem e deu o seu talento, coração e alma, como sempre. Desfrutou com cada um dos seus companheiros atores, realizador e a equipa técnica que tanto lhe encheu a alma", afirmou. "Fazia tempo que não via no cinema uma história de amor que me emocionasse tanto como esta. Que maravilha. Muitas saudades. Viva o talento verdadeiro e o amor", concluiu.