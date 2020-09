Benfica goleia (5-1) Famalicão na abertura da Liga

O Benfica goleou (5-1) o Famalicão no primeiro jogo da Liga portuguesa 2020/21.

Os reforços Waldschmidt (19 e 66 minutos) e Everton (21’) estrearam-se a marcar, com o alemão a bisar na partida.

Grimaldo e Rafa fizeram os restantes golos encarnados, aos 42 e 52 minutos, respetivamente.

O plantel famalicense ainda conseguiu reduzir por Gonçalo Rodrigues, que fixou o resultado final em 2-1 aos 67 minutos.

O clube da Luz entrou assim com o pé direito na prova depois da desilusão na Grécia, na passada terça-feira.

Recorde-se que a águia perdeu frente ao PAOK de Abel Ferreira, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e foi automaticamente relegado para a Liga Europa.

Jorge Jesus irá fazer a estreia na Luz no próximo dia 26 de setembro, com a receção ao Moreirese, na segunda jornada do campeonato.