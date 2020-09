As pedras e os telhados de vidro

Rui Rio foi muito aplaudido por ter separado a cidade e a edilidade do FC Porto, mas quase todos se esquecem que é adepto confesso do Boavista e que teve como chefe de gabinete na Câmara portuense Manuel Pinto Teixeira – investigado no Apito Dourado juntamente com o então presidente do Boavista, João Loureiro.

António Costa e Fernando Medina não deviam meter-se nas querelas do futebol. Como nenhum político, titular de cargo público, magistrado – judicial ou do Ministério Público – ou jornalista devia tomar posição pública a favor de um clube ou de um dirigente em detrimento de outros ou de todos os outros.

Se isso é certo, menos certo não é que são inúmeros os exemplos de maior ou menor envolvimento dos principais e atuais líderes políticos, além de outros titulares de cargos públicos, magistrados e jornalistas.

Em todos os clubes. Sem exceção.

Há um par de anos, quando Bruno Carvalho era presidente do Sporting e se deu o ataque à Academia, o presidente da Assembleia da República desferiu-lhe fortíssimas críticas e defendeu que as autoridades judiciárias deviam investigar os dirigentes desportivos como investigam os políticos. Bruno de Carvalho, como se sabe, foi absolvido. Ferro Rodrigues falou na ‘condição’ de ‘sportinguista com mais de 65 anos de sócio’. Tirando o próprio Bruno de Carvalho, ninguém achou coisa alguma sobre a intervenção do presidente do Parlamento, que é a segunda figura do Estado.

Rui Rio foi muito aplaudido por ter separado a cidade e a edilidade do FC Porto, mas quase todos se esquecem que é adepto confesso do Boavista e que teve como chefe de gabinete na Câmara portuense Manuel Pinto Teixeira – investigado no Apito Dourado juntamente com o então presidente do Boavista, João Loureiro.

E, se Rio estava certo, por que razão agora ninguém critica que a cada título conquistado a equipa vencedora seja recebida nos Paços do Concelho da terra?

Ramalho Eanes, ex-Presidente da República cuja honestidade está acima de qualquer suspeita, nunca escondeu a sua ligação ao FC Porto, nem isso o impediu de tornar comendador um dos principais financiadores do clube liderado por Pinto da Costa.

Como Jorge Sampaio também sempre fez gala em afirmar o seu sportinguismo ou Marcelo Rebelo de Sousa a sua preferência pelo Sporting de Braga (tendo sido da comissão de honra da candidatura de António Salvador – ainda que tenha recusado voltar a sê-lo quando já estava em Belém).

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.