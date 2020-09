Fogo no túnel da Av. João XXI deveu-se a "falha no controlo elétrico"

As conclusões foram reveladas pela Câmara Municipal de Lisboa.

A Câmara Municipal de Lisboa já revelou as conclusões preliminares sobre o incêndio que deflagrou esta sexta-feira no túnel da Avenida João XXI. Segundo a autarquia, o fogo teve origem numa "falha no controlo elétrico".

"A CML vem por este meio comunicar que a avaliação efetuada pelas equipas técnicas do municípios, coordenadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, apontam para uma falha no sistema de controlo elétrico que faz a transição da energia da rede com a energia produzida pelo grupo gerador - em caso de falha da rede, como aconteceu esta manhã", pode ler-se num comunicado enviado às redações, que afirma ainda que os detalhes da situação estão ainda a ser avaliados "detalhadamente".

O município adianta ainda que o túnel vai continuar encerrado até que existam todas as "medidas necessárias para a reposição das condições de operação e circulação em plena segurança".

Recorde-se que inicialmente foi noticiado que o fogo teria tido origem num posto de transformação da EDP, algo que a empresa negou durante a tarde.