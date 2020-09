Governo recupera estudo Porter

por Marta F. Reis e Sónia Peres Pinto

Dias antes de António Costa apresentar o programa de relançamento económico de António Costa Silva, o Conselho de Ministros decidiu atualizar o famoso relatório Porter – documento encomendado por Luís Mira Amaral, então ministro das Indústria do Governo de Cavaco Silva ao economista Michael Porter. Essa atualização consta das Grandes Opções do Plano, documento aprovado na semana passada pelo Executivo, onde pode ler-se: «Realizaremos ainda um estudo de atualização do Relatório Porter, elaborado há 25 anos».

A ideia do Governo é identificar as «potencialidades da economia portuguesa e definir políticas públicas que permitam melhorar o perfil de especialização e a estrutura do nosso tecido industrial». Com um foco nas atividades consideradas emergentes, como é o caso das baterias.

Ao SOL, Mira Amaral aplaude a iniciativa do Governo e não se mostra surpreendido com a decisão: «Há tempos tive um almoço com o ministro da Economia e tive oportunidade de falar sobre o relatório Porter e de entregar um estudo realizado pela CIP sobre a reindustrialização 4.0».

Ainda assim, considera que a atualização deveria ser mais abrangente e não focar-se apenas nas baterias. «Há mais clusters tecnológicos que deviam ser estudos» e dá exemplo de seis: materiais; biotecnologia; tecnologias de informação e comunicação; saúde e ciências da vida; aeronáutica e, por fim mobilidade, onde poderia estar integrada as baterias.

Para o responsável que trouxe Michael Porter a Portugal, em 1994, é preciso ir mais além e não ficar apenas pelo programa avançado por António Costa e Silva a pedido de António Costa e que, no seu entender, «é inútil». «Os estudos de Costa Silva são vazios, é poesia. Não serve para nada», afirma ao SOL.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.