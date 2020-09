Mãe de bebé abandonado no Cacém fica em liberdade

A mãe do bebé que foi abandonado no Cacém, em Sintra, ficou em liberdade, avançou o Correio da Manhã. Depois de se ter entregado, esta sexta-feira, a mulher foi constuída arguida no processo aberto pelo Ministério Público, que determinou que esta ficasse com a medida de coação de termo de identidade e residência e ficou em liberdade.

A mulher justificou o abandono da criança com o facto de ter sido despejada e, segundo o Correio da Manhã, admitiu estar arrependida de ter abandonado o filho mas diz a passar "graves dificuldades económicas".

Recorde-se que o recém-nascido com 21 dias foi abandonado à porta do Centro Social Baptista, uma instituição religiosa no Cacém, concelho de Sintra, na quarta-feira. O bebé foi deixado dentro de uma alcofa, em boas condições. Ao lado do recém-nascido estava uma mala com os bens necessários para tratar dele naquele momento e uma carta, na qual era sublinhada a “falta de condições” da mãe para cuidar do filho. A criança já está a cargo de uma família de acolhimento, avançou a mesma fonte, esta quinta-feira.