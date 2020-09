Lentidão dos Tribunais trama contribuintes

A Câmara de Lisboa tem cerca de dois mil milhões de euros em ações de indemnização pendentes ou em conclusão nos tribunais portugueses. Processos que se arrastam durante anos e os juros, pagos pelos contribuintes (pelo Orçamento do Estado), vão-se acumulando. Um dos casos mais paradigmáticos é o do Parque Mayer, em que a CML foi condenada a pagar mais de 130 milhões à Bragaparques. O processo tem mais de 13 anos e continua à espera de uma decisão do Tribunal Central Administrativo. E os juros (mais de 8 milhões ao ano) a somar.

A lentidão dos tribunais é conhecida, principalmente no que toca aos recursos processuais, e, nos vários casos que envolvem a Câmara Municipal de Lisboa (CML), os contribuintes estão a ser severamente prejudicados devido ao pagamento dos juros em casos que se arrastam durante vários anos. Segundo o SOL conseguiu apurar, a CML tem mais de dois mil milhões de pedidos de indemnização pendentes ou em fase de conclusão. E os juros de mora que vão sendo acumulados estão sempre a contabilizar. Ao SOL, Sofia Vala Rocha, vereadora do PSD, em regime de substituição, na CML, sublinhou que, enquanto existirem fatores políticos envolvidos nestes casos, os contribuintes vão sair sempre prejudicados.

«Sobre os processos pendentes em tribunal relativamente a processos e respetivos juros, tenho a dizer que, enquanto numa entidade privada ou numa empresa as decisões judiciais e a decisão de recorrer são decisões que só se prendem com a natureza das decisões dos tribunais e com a relação custo-benefício, se vale a pena ou não recorrer; na política nao é assim. E um juízo político interfere sempre», começou por referir, explicando o que acontece em processos que envolvem políticos.

«Um presidente de Câmara, um chefe do Governo ou um ministro quando é condenado numa decisão de tribunal, em vez de pensar estreitamente e aceitar os conselhos dos advogados – vendo se é conveniente recorrer ou não –, aquilo que o político faz é pensar se aquilo é conveniente politicamente ou não. Se tiver eleições, ainda sabendo que a probabilidade aponta para que vá perder o recurso, aquilo que o político faz é recorrer. Recorre para mandar para a frente o assunto. Recorre para não ter de dizer ao público que tem ali uma situação que possa ser explorada politicamente. E os juros vão acumulando. Porque o político sabe que, na maior parte dos casos, não vai ser responsabilizado por aquela decisão ou até já não está no lugar quando a decisão final vier. E muitas vezes é uma decisão que não é boa, que condena, mas já não é aquele político que lá está. Já é outro e o próximo que apague a luz e resolva o problema. Esse é que é o problema», atirou Sofia Vala Rocha, sublinhando ainda que as decisões de recurso nunca deveriam ter contornos políticos.

