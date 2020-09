Passos fecha-se em copas

O nome de Pedro Passos Coelho ressurgiu com maior insistência nas últimas duas semanas no PSD. Não está em causa qualquer assalto ao poder, mas há quem alimente a ideia de que o antigo primeiro-ministro poderá regressar num futuro próximo à liderança do PSD. Quando? Talvez após as autárquicas de 2021, talvez após as legislativas, previstas para 2023, talvez até mais à frente. O próprio remete-se ao silêncio sobre a vida política, apesar de ter subscrito um abaixo-assinado pela objeção de consciência nas aulas de Cidadania, ao lado de figuras como Cavaco Silva e D. Manuel Clemente ou José Ribeiro e Castro. Ainda assim, não pode ler-se nesta participação um sinal de regresso. «Está atento», avisa Carlos Abreu Amorim, ex-deputado do PSD e crítico de Rui Rio.

No PSD, o tema mereceu algumas conversas de bastidores, mas sem qualquer movimentação nas estruturas. Apesar de não ter qualquer consequência interna no partido, a leitura de alguns sociais-democratas ouvidos pelo SOL é a de que tudo o que Passos Coelho faça merece atenção dentro do PSD. É uma reserva do partido, como descreve ao SOL o antigo líder do PSD Rui Machete: «Obviamente, o Dr. Pedro Passos Coelho tem uma vocação política e uma carreira política em que já evidenciou as suas qualidades e que continua, portanto, a ter essas potencialidades. E está, de resto, como se tem visto, atento à evolução política portuguesa. O que não quer dizer que, neste momento, pretenda tomar uma opção política ativa e imediata. A não ser que as coisas se alterem de uma maneira muito grande. Mas, não creio que ele esteja disposto a candidatar-se a alguma posição política ativa nos tempos mais próximos», vaticinou Rui Machete.

