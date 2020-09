Ministro da Economia e Finanças de França, Bruno Le Maire, testa positivo à covid-19

O ministro da Economia e Finanças de França, Bruno Le Maire, anunciou, esta sexta-feira, estar infetado com o novo coronavírus. O governante diz que apesar de ter testado positivo ao novo coronavírus, está assintomático e irá continuar a cumprir com as funções do seu cargo mas a partir da sua casa e em isolamento, pelo menos, nos próximos sete dias.

“Testei positivo para covid-19 esta noite. Isolei-me imediatamente na minha casa, de acordo com as regras de saúde do Governo”, afirmou o ministro, de 51 anos, numa mensagem divulgada no Twitter.