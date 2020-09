Tiroteio em Nova Iorque provoca morte de dois jovens e deixa 14 pessoas feridas

As vítimas mortais são um homem e uma mulher com idades compreendidas entre os 18 e 22 anos.

Um tiroteio durante uma festa num quintal, em Rochester, Nova Iorque, provocou a morte de duas pessoas e deixou 14 pessoas feridas, esta madrugada. De acordo com as autoridades norte-americanas, as vítimas mortais são um homem e uma mulher com idades compreendidas entre os 18 e 22 anos.

O alerta para o incidente foi recebido por volta das 00h25. Segundo o chefe interino da polícia, Mark Simmons, os feridos foram levados para diversos hospitais da região. Nenhum corre risco de vida.

As autoridades ainda não identificaram nenhum suspeito para o crime mas estão a desenvolver diligências e a interrogar testemunhas para obterem mais informações. "Esta é verdadeiramente uma tragédida de proporções épicas", disse o chefe da polícia local, durante e a conferência de imprensa realizada esta manhã.