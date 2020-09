Ventura quer ficar em segundo lugar nas presidenciais e em terceiro nas legislativas

O deputado único do Chega pretende que o partido seja a terceira força política do país, ultrapassando assim o BE.

A II Convenção Nacional do Chega está a decorrer em Évora, este sábado, e o deputado único do partido, André Ventura, abordou vários objetivos que tem para o Chega e para si mesmo enquanto membro político.

O deputado, que já se candidatou às presidenciais, que terão lugar em janeiro, diz que pretende alcançar o segundo lugar nas eleições, seguido de Marcelo Rebelo de Sousa, e afirma que o Chega irá ficar em terceiro lugar nas legislativas, que terão lugar em 2023.

"Vou lutar com tudo o que tenho para ficar no segundo lugar das eleições presidenciais, em janeiro", afirmou Ventura, este sábado, no evento. O presidente do Chega afirmou ainda que irá lutar para o Chega alcançar o terceiro lugar nas legislativas e assim "remeter o Bloco de Esquerda para o lugar que deve ter".