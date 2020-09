Sábado é o quinto dia com maior número de casos diários desde o início da pandemia

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 849 infeções por covid-19. No total, há registo de 68.025 diagnósticos positivos para a covid-19 no país. No que toca ao número de casos diários, este sábado é o quinto dia com maior número de infeções registadas desde o início da pandemia.

Dos novos casos, 439 (52%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. no Norte registaram-se mais 288 casos (34%), a região Centro mais 66 casos, no Alentejo mais 16 e no Algarve 35. A Madeira contabilizou mais 5 casos e os Açores não contabilizaram novas infeções nas últimas 24 horas.

Foram também registados mais 5 óbitos relacionados com o novo coronavírus. Quatro dos óbitos ocorreram na região de Lisboa. As vítimas mortais são dois homens e duas mulheres com mais de 80 anos e uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos No total, desde o início da pandemia morreram 1.899 pessoas.

Registou-se ainda um aumento significatino no número de doentes internados. Nas últimas 24 horas, 32 pessoas deram entrada em hospitais devido ao novo coronavírus, aumentando assim o número total de pessoas infetadas internadas para 497. Sete pessoas foram ainda transferidas para Unidades de Cuidados Intensivos, elevando o número de pessoas infetadas em estado mais grave para 64. Por outro lado, mais 351 doentes recuperaram da covid-19, elevando para 44.404 o número de pessoas curadas.

Há, ainda, mais 667 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde, elevando o total para 39.388.