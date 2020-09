Nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 4.422 casos de covid-19 no Reino Unido. No total já foram infetadas 390.358 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda registados mais 27 óbitos desde ontem. Em termos acumulados, já foram confirmados 41.759 vítimas mortais no país liderado por Boris Johnson.

134 pessoas deram entrada em hospitais do país nas últimas 24 horas. No total existem 1.081 pessoas infetadas internadas no país.