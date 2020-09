A 1.ª Liga arranca com jogo grande no Dragão: FCPorto inicia defesa do título ante o Sp. Braga. O Sporting, travado pela covid-19, tem ainda em risco pré-eliminatória da Liga Europa.

A Liga abriu esta sexta-feira, com o encontro entre Famalicão e Benfica, com os encarnados ainda na ressaca da dura derrota frente ao PAOK de Abel Ferreira, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2020/21. Contudo, é este sábado o jogo grande da primeira jornada do campeonato: no estádio do Dragão, o FC Porto vai iniciar a defesa do título com a receção ao Sp. Braga. O emblema minhoto fechou o pódio da prova de 2019/20 e apresenta-se agora com Carlos Carvalhal ao leme da equipa.

O treinador de 54 anos foi oficializado em julho, depois de uma época brilhante ao serviço do Rio Ave – alcançou o quinto lugar, além da melhor pontuação (55 pontos) de sempre da história do emblema de Vila do Conde, que garantiu o apuramento para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Trata-se do seu regresso ao Sp. Braga, equipa que já treinou em 2006/07 e que representou enquanto jogador. Na antevisão ao duelo com o campeão nacional, Carvalhal prometeu uma equipa a jogar «olhos nos olhos» e a lutar pela vitória. O treinador dos bracarenses destacou o coletivo dos azuis-e-brancos e considerou o seu homólogo do FCPorto, Sérgio Conceição, «a estrela da equipa».

Já Sérgio Conceição considerou que o FC Porto é o alvo a abater em 2020/21. «Somos os campeões em título, a equipa que ganhou mais jogos, a que sofreu menos e que marcou mais golos. Somos o alvo a abater e estamos habituados a ser o alvo a abater dentro e fora do campo e este ano não vai ser diferente», disse o técnico portista. E acrescentou: «Não quero atribuir favoritismo a ninguém, nós somos sempre candidatos a ganhar títulos, isso somos».

Sporting-Gil Vicente adiado

Ainda antes do FC Porto-Sp.Braga, estava prevista a realização do encontro entre Sporting e Gil Vicente, em Alvalade, também referente à primeira ronda do campeonato. O jogo foi adiado por decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS), que considerou não existirem as condições necessárias após o surto de covid-19 em ambas as equipas. De notar que tanto nos leões como nos galos há mais de uma dezena de infetados, incluindo os dois treinadores, Rúben Amorim e Rui Almeida. O conjunto verde-e-branco apresenta agora nove jogadores com testes positivos, com João Palhinha a ser o mais recente caso, juntando-se a Maximiano, Borja, Renan, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Rodrigo Fernandes e Pedro Gonçalves. Já o emblema gilista conta com pelo menos 10 atletas infetados.

Além deste compromisso, o Sporting tem ainda encontro marcado para quinta-feira (24 de setembro), em Alvalade, frente aos escoceses do Aberdeen, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, discutida a um só jogo. Porém, também a realização deste encontro está neste momento em risco. Se o Sporting não for a jogo devido aos casos de covid-19 poderá mesmo ser eliminado da prova. Recorde-se que os regulamentos da UEFA defendem que um jogo não deve ficar em risco devido aos casos de covid-19, com os respetivos jogadores a serem colocados em isolamento. De acordo com o organismo, uma equipa deverá apresentar pelo menos 13 jogadores disponíveis, incluindo no mínimo um guarda-redes, com testes negativos. As novas regras para contexto pandémico fora apresentadas no Protocolo Regresso a Jogo antes do arranque da Liga das Nações. Caso não seja possível aplicar a lei da desistência, a UEFA admitiu decidir jogos por sorteio.

Caso ultrapasse o Aberdeen, o Sporting já sabe que terá como adversário o LASK (Áustria) ou o Dunajská Streda (Eslováquia) no playoff de acesso à fase final da segunda prova da UEFA.

O Rio Ave tem pela frente missão mais espinhosa, já que vai defrontar o Besiktas na pré-eliminatória da Liga Europa (quinta-feira, 24 de setembro). Em caso de vitória, os vilacondenses defrontam o Milan (Itália) ou o Bodo (Noruega) no playoff. Contudo, antes do primeiro desafio europeu, Mário Silva vai estrear-se como treinador do Rio Ave na I Liga, com a deslocação ao campo do Tondela, este domingo.