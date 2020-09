PSP deteve 37 pessoas nas últimas 24 horas, 17 por condução sem habilitação legal

Entre as 00h00 e as 23h59 de dia 19 de setembro, a PSP deteve 37 pessoas.

A PSP deteve, nas últimas 24 horas, no âmbito da prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral, 37 pessoas.

De acordo com a informação divulgada, este domingo, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, entre as 00h00 e as 23h59 de dia 19 de setembro, a força de segurança deve 37 pessoas – 17 por condução sem habilitação legal, seis por condução sob influencia de álcool, seis por furto, três através do cumprimento de mandados de detenção, três por desobediência, uma por resistência e coação sobre funcionário e outra por crime de imigração ilegal.

No mesmo período, a PSP apreendeu 4,15 doses de cocaína, 4,80 doses de heroína e 2,25 gramas de liamba.