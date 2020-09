Número de mortos por covid-19 em lar do concelho de Vimioso sobe para dois

Número de mortos no lar sobe depois de 28 utentes e nove funcionários testarem positivo para a doença.

Subiu para dois o número de mortes por covid-19 no Lar de Carção, no concelho de Vimioso, depois da morte de um homem, de 87 anos, utente do lar.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Vimioso, Jorge Fidalgo, citado pela agência Lusa, "ambas a vítimas mortais eram portadoras de doenças crónicas muito debilitantes”.

A primeira morte tinha ocorrido na sexta-feira, depois de um utente, de 85 anos, ter dado entrada nas urgências do hospital de Bragança.

De acordo com o autarca, tinham testado positivo para a covid-19 28 utentes e nove funcionários do lar do Centro Social e Paroquial de Casa de Religiosa de Nossa Senhora das Graças, em Carção.

Em declarações à agência Lusa, este sábado, Jorge Fidalgo explicou que os utentes que testaram positivo vão permanecer nas instalações, onde receberão cuidados de uma equipa permanente. Um utente que “testou negativo” foi transferido para "a sua residência" e receberá cuidados por parte de uma equipa de apoio domiciliário.

No total, o concelho de Vimioso tem 53 casos ativos de covid-19.