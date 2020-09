GNR identifica militantes do Chega por estarem sem máscara na Convenção

A GNR identificou alguns militantes do Chega por estarem sem máscara na II Convenção Nacional do partido, que decorre em Évora, avança a agência Lusa, que cita fonte da força de segurança.

Segundo a Lusa, fonte da GNR confirmou que "foram feitas algumas identificações" de participantes na Convenção Nacional do Chega, as quais "podem resultar em contraordenações".

Já fonte do Comando Territorial de Évora da GNR disse à mesma agência noticiosa que no evento estão "militares, em colaboração com a organização, para que sejam cumpridas as normas" de prevenção e controlo da covid-19 "decorrentes da Direção-Geral da Saúde". Mais tarde serão revelados os resultados da ação.

Um dos seguranças disse à Lusa que viu militares da Guarda à paisana na Convenção a levarem “algumas pessoas que estavam sem máscara” para fora do espaço e a multá-las.