GNR identifica militantes do Chega por estarem sem máscara na Convenção

A GNR identificou "dois indíviduos" por não estarem a usar máscara de proteção quando participavam na II convenção do Chega em Évora, segundo avançou ao i fonte da GNR.

A ação ocorreu este domingo de manhã, depois do primeiro dia de trabalhos da convenção onde foi vísivel que muitos delegados do partido não estavam a usar máscara, nem a cumprir o distanciamento social.

Esta ação decorreu no quadro do trabalho que a GNR faz quando decorrem eventos com grande concentração de pessoas.

Um dos seguranças da convenção disse à Lusa que viu militares da Guarda à paisana na Convenção a levarem “algumas pessoas que estavam sem máscara” para fora do espaço e a multá-las.

[notícia atualizada às 14h24]