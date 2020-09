Presidenciais. César quer um presidente para travar extremismos

Presidente do PS esteve no congresso do PS/Madeira e falou das eleições presidenciais. Deixou recados e remete todas as decisões do partido para a comissão nacional socialista que se reúne no dia 24 de outubro.

O presidente do PS, Carlos César, esteve este domingo no encerramento do congresso do PS/Madeira e aproveitou o momento para falar das eleições de presidenciais de janeiro de 2021:“Dentro de pouco tempo teremos as eleições presidenciais, onde todos nos devemos envolver para garantir que o Presidente da República seja um contribuinte da estabilidade política, da cooperação entre os órgãos de soberania, empenhado no diálogo social, contra todos os extremismos, zelando pela confiança do povo nas instituições, um presidente que una e não divida mais os portugueses”.

À margem do seu discurso, e questionado pela RTP se votará no atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa ( e não em Ana Gomes, militante do PS), Carlos César lembrou que o PS terá uma comissão nacional para debater as presidenciais e já as marcou para 24 de outubro. No PS ganha força a liberdade de voto. Contudo, a questão das presidenciais era para ser tratada mais à frente. Porém, o PS decidiu arrumar já o assunto.

O congresso do PS/Madeira realizou-se no Funchal e entronizou o novo líder, Paulo Cafôfo. Que já tinha ido a votos em julho, como único candidato ao cargo.