Ordem dos Médicos contra hospitais privados

Há algum tempo, o diário Público anunciou que alguns hospitais privados, com a CUF à frente, mas também com outros casos, estava a enviar para o serviço hospitalar público mães com Covid-19.

A Ordem dos Médicos achou bem, por entender que o Serviço Hospitalar Público está em melhores condições para tratar doenças de alguma gravidade. Foram mesmo adiantados outros exemplos, como certas oncologias mais complexas.

É desconcertante ver a Ordem dos Médicos reconhecer que é nos Hospitais Públicos que está a maior segurança sanitária, e que os privados praticamente só servem hotelaria (havendo consenso em que serão nisso melhores). Tudo coisas que andavam já pelo senso comum, mas não eram ditas explicitamente.