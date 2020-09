Efemérides de 21 de setembro

1792 A Convenção Nacional francesa votou há 228 anos a abolição da Monarquia, que substituiu por uma breve (embora muito espalhada por todo o Mundo hoje em dia) República, demasiado ligada ao regime de terror de Robespierre (1758-94).

1895 Abriu há 125 anos a primeira fábrica de automóveis, a norte-americana Duryea Motor Wagon Company, rapidamente ultrapassada pela Ford, criada no ano seguinte.

1937 O escritor e académico britânico J. R. R. Tolkien (1892-1973) publicou há 83 anos O Hobbit, primeiro grande sucesso do autor do Senhor dos Anéis (1954-55).

1975 Foram há 45 anos nacionalizados os Estaleiros da Setnave.

1985 Onze reclusos, dez dos quais arguidos no processo FP 25, evadiram-se há 35 anos da Penitenciária de Lisboa.

1990 Portugal ratificou há 30 anos (1º Governo de Cavaco Silva) a Convenção dos Direitos da Criança (adotada pela ONU a 20 de novembro de 1989).

1993 A UNICEF revelou há 27 anos o decréscimo em mais de 50% da mortalidade infantil em Portugal, após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

2004 O então secretário-geral da ONU, o diplomata ganês Kofi Annan (n.1938-2018, e no cargo entre 97-07) criticou há 16 anos os EUA, pela actuação (invasão militar) no Iraque, perante o na altura Presidente George W. Bush (n.1946, no cargo entre 2001-09), na abertura da 59ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU.

2017 Houve há 3 anos Marchas da Mulher contra Trump, em vários locais do mundo.

2019 Jovens activistas, em que se inclui a sueca Greta Thunberg, pediram há 1 anos na Assembleia Geral da ONU ações contra as mudanças climáticas.