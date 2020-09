Autoridades russas prendem homem que diz ser a reencarnação de Jesus

Sergei Torop, um ex-polícia de trânsito mais conhecido como Vissarion, foi detido, esta terça-feira, na Rússia. O homem era líder da seita Igreja do Último Testamento, há mais de 30 anos, que acreditava que Torop era a reencarnação de Jesus Cristo, como o próprio afirmava.

Além de Torop, outros dois homens membros da movimento, também foram detidos. De acordo com as autoridades russas, os detidos irão ser acusados de organização religiosa ilegal, extorsão e abuso emocional para com os milhares de seguidores e podem vir a enfrentar uma pena até 12 anos de prisão.

O grupo religioso é obrigado a seguir o veganismo e está proibido de utilizar dinheiro entre os mesmos. Para os crentes, o calendário só começa a contar a partir de 1961, o ano do nascimento de Vissarion e o Natal foi substituído pelo dia 14 de janeiro, o aniversário do líder.

Ainda não se sabe o que despoletou a detenção de Vissarion, visto a seita religiosa existir há mais de 30 anos e as autoridades nunca terem intervindo.