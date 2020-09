Homem envenena ex-mulher e acaba por matar filho bebé que estava a ser amamentado

Um homem foi detido, esta quarta-feira, no estado de Santa Catarina, no Brasil, acusado de ter matado a ex-mulher e o bebé de ambos, que tinha três meses. O homem confessou ter envenenado a carne que a vítima comeu antes de amamentar o filho, pelo que o bebé terá ingerido também o veneno através do leite materno e ambos acabaram por morrer, segundo o G1.

De acordo com as autoridades, o homem viveu com a mulher durante um ano e acabou por planear o crime quando soube que esta tinha iniciado uma nova relação amorosa. O homicida confessou ainda o local onde tinha escondido os corpos: uma área de mata isolada, perto da sua habitação, em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina.

A mãe e o bebé foram dados como desaparecidos no dia 15 de setembro depois de a família da mulher ter recebido mensagens do telemóvel da mesma que não pareciam escritas pela própria.