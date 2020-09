Número de casos diários de covid-19 em Itália volta a aumentar

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.640 novos casos de covid-19 em Itália. Comparativamente ao balanço anterior, ocorreu um aumento no número diário de infeções - foram registados 1.392 casos do novo coronavírus esta terça-feira. No total já foram infetadas 302.537 pessoas com o novo vírus.

Foram ainda registados mais 20 óbitos. Desde o início da pandemia já morreram 35.758 pessoas infetadas com covid-19 em Itália.

As autoridades de saúde do país confirmaram também que mais 59 pessoas infetadas deram entrada em hospitais nas últimas 24 horas, aumentando o número de internamentos para 2.902.