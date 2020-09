Sharon Stone revela nome do ator que lhe deu o melhor beijo técnico

Sharon Stone revelou, esta terça-feira, quem foi o ator que lhe deu o melhor beijo técnico ao longo da sua carreira, no cinema, no programa Watch What Happens Live: O famoso Robert De Niro foi "de longe" o melhor beijo no ecrã para a atriz.

Os atores contracenaram no filme Casino, de 1995, onde a atriz deu vida a Ginger McKenna e o ator interpretou Sam Rothstein. "Ele era o ator que eu mais admirava... Só queria poder sentar-me à mesa com o Robert De Niro e controlar-me. Talvez porque simplesmente o tinha em tão boa conta, foi o momento do beijo foi o auge para mim", explicou a artista.

Sharon Stone brincou ainda, dizendo que estava "tão apaixonada" pelo ator, que mesmo que De Niro lhe tivesse apenas "batido na cabeça com um martelo" esta teria ficado emocionada.