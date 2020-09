Reino Unido regista 6.178 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Novo balanço revela que morreram mais 37 pessoas no país.

As autoridades de saúde do Reino Unido atualizaram o número de contágios para 409.729, depois de terem sido registados 6.178 novos casos nas últimas 24 horas. O número diário corresponde a um aumento de 25% face aos dados do dia anterior, quando foram notificadas 4.926 situações de infeção.

O novo balanço dá ainda conta de mais 37 óbitos, elevando o total de mortes associadas à covid-19 para 41.862.

Sublinhe-se que o registo diário de infetados, apresentado hoje, aproxima-se do máximo de sempre, reportado a 1 de maio, quando foram notificados 6.201 casos e 739 mortes.

A aceleração da pandemia, que se verifica em vários países da Europa, já levou o Governo britânico a apertar as medidas de combate à covid-19.