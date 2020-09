Jorge Jesus emociona-se ao falar sobre a família com Cristina Ferreira

Jorge Jesus esteve, esta quarta-feira, no programa do Dia de Cristina, da TVI, que homenageia o regresso da apresentadora à estação de Queluz de Baixo, e acabou por não conseguir conter a emoção ao falar sobre a sua família e a sua vida pessoal com Cristina Ferreira, de quem é amigo.

Quando a apresentadora questionou o treinador de futebol sobre a sua família e sobre a influência que os seus pais tiveram sobre a sua carreira profissional, Jorge Jesus confessou que, desde pequeno, que foi habituado a partilhar "o pouco que tinha". “Fui bem educado. Fomos habituados a partilhar o pouco que tínhamos e os meus pais ainda levaram mais três para casa, erámos seis. Foi uma experiência de vida e de amor. Não nos deram uma licenciatura, mas ensinaram-nos o que é o amor e o respeito pelos outros. E isso vou sempre agradecer”, desabafou.

Cristina Ferreira surpreendeu o técnico portugues com um testemunho do irmão mais novo, José Jesus, o que deixou JJ em lágrimas. “Tenho dois irmãos, o mais novo que é o José e o Carlos. A nossa mãe ensinou-nos a partilhar todos os momentos do ano, tudo em família. Ensinou-nos a ser muitos unidos, uns com os outros e mantemos esta tradição. E eu faço muito por isso”, admitiu.