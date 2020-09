Presidente da Câmara de Almada diz que declarações sobre bairos sociais foram descontextualizadas

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, tem sido alvo de polémica depois de ter dito que o Bairro Amarelo tem uma "vista maravilhosa" e que a própria não se importava de se mudar para lá, esta segunda-feira. A autarca diz que as suas declarações foram descontextualizadas devido ao "aproximar das eleições".

"Bem sei que, com o aproximar das eleições autárquicas, a tentação para descontextualizar sistematicamente afirmações que são respostas a perguntas ou interpelações concretas, é grande, e a partir daí tirar conclusões que em nada correspondem ao sentido inicial das palavras", disse Inês de Medeiros, numa publicação feita na sua página do Facebook.

A presidente afirma que as suas declarações surgiram já depois de o Bloco de Esquerda dizer estar ansioso "por projetos virados para as pessoas e que sejam também em pontos bonitos, que não sejam guetos", dando o exemplo do Bairro Amarelo, e partilhou um excerto de um vídeo que o comprova.

Inês de Medeiros garantiu que "nada do que foi debatido minimiza a preocupação" da Câmara de Almada sobre a "situação social que se vive nalguns destes bairros", onde existem habitações precárias.