CDS e liberais respondem ao desafio para aliança

Francisco Rodrigues dos Santos afirmou, ontem, que foi o primeiro a “sugerir uma frente de direita para vencer a esquerda” nas autárquicas de 2021. O líder do CDS respondeu ao desafio lançado pelo líder da JSD, num artigo no jornal i, com a garantia de que é “necessário um acordo para estabelecer sinergias e convergências com o PSD com vista a derrotar a esquerda na maioria dos municípios”.

O líder dos centristas lembrou que já tinha feito um apelo para que “estes dois partidos, atendendo ao histórico de parcerias e sendo eles o nosso aliado preferencial, pudessem desenvolver estratégias para unidos derrubar a esquerda nas maiores câmaras do país e, sobretudo, em todas aquelas que a esquerda governa”.

Já João Cotrim Figueiredo, líder e deputado da Iniciativa Liberal (IL), encarou este desafio numa “lógica de posicionamento interno no próprio PSD”. Para o presidente da IL, “não faz muito sentido o PSD viabilizar propostas e ações do Governo às segundas e quartas, e depois pedir coligações ao espaço não-socialista à sexta-feira”. Cotrim Figueiredo garantiu ainda que o partido não pretende “obter o poder pelo poder”, mas “ganhar a luta pelas ideias liberais”.

O líder da JSD escreveu uma carta aberta, publicada esta terça-feira no i, a apelar aos presidentes do PSD, CDS e Iniciativa Liberal para que façam um acordo nas próximas eleições autárquicas. “Este acordo, que proponho e pelo qual lutarei dentro do meu partido, olha para as próximas autárquicas como as primeiras eleições – e por isso, as mais fundamentais – em que vamos a jogo num clima extremado, populista e perigoso. Temos cerca de um ano (há tempo!), para de forma pensada e refletida, encontrarmos os pontos comuns entre os nossos partidos e construir este acordo de âmbito nacional”, escreve.