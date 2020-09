Liga Europa. Sporting e Rio Ave na mesma luta embora em níveis distintos à partida

O Sporting arranca oficialmente a época 2020/21 esta quinta-feira, e logo em palco europeu. Os leões vão jogar o futuro na Liga Europa ante os escoceses do Aberdeen, em jogo da terceira pré-eliminatória, agendado para o Estádio de Alvalade. O clube verde-e-branco atrasa cerca de uma semana a estreia na nova época desportiva, inicialmente prevista para o último sábado, frente ao Gil Vicente, a contar para a primeira jornada da Liga portuguesa. Recorde-se que o encontro com o emblema gilista foi adiado (terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 do próximo mês de outubro) depois do surto de covid-19 detetado nas duas equipas. Aliás, a situação obrigou os leões a isolarem-se em Lagos, no Algarve, de modo a travar a cadeia de contágio em Alcochete. A bolha algarvia revelou-se uma missão bem-sucedida, uma vez que desde que a equipa rumou o sul do país, apenas mais um jogador testou positivo – no caso, o médio João Palhinha. O português tornou-se, assim, o nono jogador infetado pelo coronavírus e o 12.o elemento do Sporting: além de Palhinha, já eram conhecidos os casos dos guarda-redes Maximiano e Renan; os defesas Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Borja; os médios Rodrigo Fernandes e Pedro Gonçalves; o avançado Nuno Santos; um elemento do staff; o diretor clínico, João Pedro Araújo; e o técnico Rúben Amorim.

Depois da receção ao Aberdeen ter estado também em risco, as duas últimas baterias de testes feita à equipa e ao staff do Sporting confirmaram resultados negativos. Como tal, e embora as várias ausências de peso para o encontro da pré-eliminatória da segunda prova da UEFA, o conjunto leonino ainda se apresenta como favorito.

De sublinhar que a comitiva leonina rumou ontem a Lisboa e irá ficar instalada numa unidade hoteleira da capital até ao jogo com o Paços de Ferreira, agendado para domingo. Na capital do móvel, o jogo referente à ronda dois do campeonato irá marcar a estreia dos verdes-e-brancos no campeonato.

O objetivo desta medida passa por continuar a manter a equipa afastada da Academia do Sporting, onde continuam instalados os elementos que testaram positivo. Recorde-se que os leões já sabem que caso ultrapassem hoje o emblema escocês terão como adversário o LASK (Áustria) ou o Dunajská Streda (Eslováquia) no playoff de acesso à competição, que também irá ser disputado em Alvalade, num só jogo (1 de outubro).

O Sporting-Aberdeen é uma estreia, uma vez que os dois clubes nunca se defrontaram. No histórico de confrontos com equipas escocesas, o conjunto leonino somou quatro vitórias contra três empates e sete derrotas (14 jogos).

A última vez que os leões cruzaram caminho com uma equipa escocesa foi em 2011, contra o Glasgow Rangers. Também na Liga Europa, o Sporting perdeu nos 16 avos-de-final (3-3 no conjunto das duas mãos, com o adversário a beneficiar dos golos fora).

O Aberdeen, quarto classificado da Liga escocesa, marca encontro com o Sporting depois das vitórias (6-0, 2-0) ante o NSÍ (Ilhas Faroé) e Viking (Noruega), na primeira e segunda pré-eliminatórias da competição. Esta época, o conjunto escocês conta ainda com seis jogos cumpridos na Liga do país: chega a Alvalade depois da recente derrota (3-0) ante o Motherwell. Além disso, o internacional escocês Scott McKenna desfalca a equipa na visita ao Sporting, com o clube a anunciar a saída do central para o Nottingham Forest, do Championship (2.a divisão inglesa), “por valor recorde”.

Rio Ave também na luta Ainda antes de o Sporting dar o pontapé de saída na prova, as atenções viram-se para a Turquia, onde o Rio Ave irá medir forças com o Besiktas, também na terceira pré-eliminatória. Para chegar a esta fase, os vilacondenses já deixaram pelo caminho o Borac da Bósnia e Herzegovina, após terem vencido por 2-0 no encontro da 2.a pré-eliminatória, na estreia do treinador Mário Silva no clube. Entretanto, o técnico também fez o primeiro jogo na i Liga, com um empate a uma bola no terreno do Tondela, no último domingo.

Caso consiga vencer o emblema turco, o Rio Ave vai receber os italianos do Milan, onde alinham Ibrahimovic e o português Rafael Leão, ou os noruegueses do Bodo no playoff de apuramento para a Liga Europa.

O Sporting e o Rio Ave pretendem juntar-se a Sporting de Braga e Benfica na fase de grupos da prova da UEFA. Os minhotos garantiram acesso direto à prova após terem terminado no terceiro lugar na i Liga 2019/20. Já o Benfica foi relegado para a segunda prova da UEFA após derrota ante o PAOK de Abel Ferreira, na 3.a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na estreia de Jorge Jesus no regresso ao comando técnico da águia.